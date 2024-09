“Sport è Cultura, per la prevenzione e la salute” è questo l’evento protagonista del weekend a Torre Annunziata.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, infatti, la villa comunale e viale Colombo si trasformeranno in un vero e prior palazzetto dello sport a cielo aperto.

Saranno accolti centinaia di bambini e giovani impegnati in attività sportive.







La manifestazione rientra nel cartellone di eventi estivi organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo.

In pratica, la kermesse vuole essere un’occasione per mettere insieme sport e prevenzione: non mancheranno infatti screening gratuiti organizzati dall’Asl.