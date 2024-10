Napoli – Il weekend a Città della Scienza del 12 e 13 ottobre 2024 sarà dedicato al tema “L’UOMO E L’AMBIENTE: equilibrio cercasi”. L’iniziativa ludico-didattica esplorerà come la nostra specie, unica nel regno animale, modifica l’ambiente in cui vive, spesso senza mantenere un giusto equilibrio con esso. Attraverso attività interattive e laboratori, i partecipanti potranno riflettere sulla propria storia familiare e sull’impatto futuro delle nostre azioni sul pianeta tra ecologia e attualità.

“LA MIA FAMIGLIA E ALTRI ANIMALI” (per bimbi dai 3 ai 6 anni) è un laboratorio interattivo che invita i bambini a esplorare le radici della loro famiglia e a stabilire un equilibrio tra i vari componenti del loro ambito; ne “L’ALBERO GENEALOGICO DEGLI OMINIDI” (7-10 anni) i partecipanti ricostruiranno l’albero genealogico degli ominidi, scoprendo le diverse varietà umanoidi e i loro modi di essere; l’”ANNO 2148 – LA VITA NEL “NUOVO MONDO” (10-13 anni) è un gioco scientifico che proietta i partecipanti nel futuro, esplorando le conseguenze delle azioni umane sul clima e sull’ambiente; infine il science show per tutti “SCEGLI IL TUO CLIMA” è un’esibizione che illustra i cambiamenti climatici attraverso esperimenti pratici e calcoli sull’impronta ecologica. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.







Questo weekend rappresenta un’opportunità unica per riflettere sull’importanza di un equilibrio sostenibile tra l’uomo e l’ambiente, coinvolgendo le nuove generazioni in attività educative e divertenti.