Ieri sera, al Maradona, l’ultimo atto di una stagione calcistica, per i colori azzurri, difficile e travagliata. La vittoria sul’Udinese ha sancito la conquista del secondo posto in classifica che, aggiunto alla qualificazione alla Champions e al successo nella Supercoppa, rende il bilancio di quest’annata non proprio disprezzabile. In diretta, ADL e Antonio Conte hanno confermato quello che era già noto ufficiosamente da parecchi giorni: le strade del Napoli e del mister si dividono! I motivi del divorzio? Quelli dichiarati nella conferenza stampa non sono apparsi per nulla convincenti!

Fatto sta che il cambio dell’allenatore ( nulla ancora è stato annunciato in merito al nuovo coach) porta con sé tutta una serie di problemi, a cominciare dalla costituzione di una rinnovata rosa di calciatori. ADL e Manna avranno il loro bel da fare, il primo per la scelta del prossimo responsabile tecnico; il secondo, per affrontare una campagna acquisti difficile e complessa ( tantissimi i rientri da prestiti e molti i calciatori che dovranno essere ceduti per ringiovanire un’équipe ormai “datata” dall’inesorabile scorrere del tempo!).







Il Napoli che ‘sarà’ nella stagione del centenario della fondazione del club azzurro, dipenderà tutto da come Presidente e Direttore sportivo porteranno a termine i loro rispettivi, difficilissimi, impegni!

Il campionato, ieri, s’è concluso, con due clamorose sorprese: Milan e Juventus (ambedue in “caduta libera”) fuori dalla Champions! Al loro posto, un inatteso ma eccezionale Como, e una Roma che ha portato a termine, con grande merito, nelle ultime giornate l’ inseguimento all’Europa che conta

Ernesto Pucciarelli