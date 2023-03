Che l’Italia sia la regina dei luoghi incantevoli ormai è chiaro al mondo intero.

A decretarlo è stata perfino l’UNESCO che ha riconosciuti ben 58 luoghi italiani con un patrimonio dell’umanità e ben 5 patrimoni naturali ovvero paesaggistici.

I siti UNESCO in Campania costituiscono un patrimonio ricchissimo per il nostro Paese, facendo di questa regione una meta sempre più gettonata fra i turisti.







Infatti, in Campania l’UNESCO ha riconosciuto patrimonio dell’umanità 10 beni, tra materiali e immateriali: gli scavi di Pompei ed Ercolano, la Reggia di Caserta, il complesso monumentale di San Leucio, la chiesa di Santa Sofia a Benevento, la Costiera Amalfitana, il parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Paestum, l’arte dei Pizzaioli napoletani, il centro storico di Napoli.

I siti materiali campani rappresentano ormai da anni un’eccellenza assolutamente da visitare.

Per quanto riguarda la città di Napoli, l’UNESCO ha riconosciuto che il capoluogo campano non è solo famoso per le sue meraviglie ma anche per la sua pizza.

A dominare, invece, sui paesaggi ritenuti patrimoni dell’umanità è la costiera Amalfitana, l’incantevole scenario a strapiombo sul mare.

La Costiera amalfitana è un continuo richiamo di turisti da ogni parte del globo e non solo d’estate.

