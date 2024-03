Il 22 marzo 2024, presso il Teatro Palapartenope di Napoli, l’artista Nancy Coppola ha festeggiato 20 anni di carriera con il concerto “La mia Storia”.

In questa intervista, Nancy parla della sua carriera, del suo eclettismo artistico e di cosa spera le riservi il futuro…

1. Quali sono stati i traguardi più importanti raggiunti in questi 20 anni?







Durante questi 20 anni, ogni mia esperienza positiva non ha mai rappresentato un traguardo, perché ho sempre sognato e sperato in meglio ogni volta. Per me, dopo 20 anni, restare sempre sulla cresta è già una vittoria per tutte le rinunce, i sacrifici e la gavetta che ho fatto.

2. Qual è stato il momento più difficile della tua carriera?

Il momento più difficile è stato quando ero ad un passo dalla vittoria dell’Isola dei Famosi, perché non sapevo cosa pensasse di me la gente da casa, se fossi piaciuta come persona per il mio carattere a volte troppo impulsivo. Ma al mio ritorno capii che mi amavano più di prima.

3. Come si è evoluta la tua musica nel corso degli anni?

La mia musica si è evoluta perché la generazione è cambiata e quindi mi sono evoluta anch’io, adattandomi a ciò che i giovani di oggi preferiscono.

4. Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Non ho progetti futuri, perché tutto ciò che desideravo per me il Signore me lo ha donato, e forse anche più di quanto mi aspettassi. Sono grata alla vita; poi, tutto ciò che mi si presenterà lo accoglierò con grande gioia.

5. Cosa ti piacerebbe vedere cambiare nel panorama musicale neomelodico?

Mi piacerebbe che non ci fossero tutti questi pregiudizi verso la nostra musica napoletana o neomelodica, non fa differenza. Il mondo è vario e chi è buono si salva da sé. Tutto ciò che arriva al cuore delle persone è EMOZIONE, è VITA!

6. Infine, cosa vorresti dire ai tuoi fan che sono venuti a vederti al Teatro Palapartenope il 22 Marzo?



Vorrei ringraziarli di cuore per il loro sostegno e per essere sempre al mio fianco. Spero che il concerto “La mia Storia” sia stato per loro un momento speciale, un’occasione per condividere con me la passione per la musica e per festeggiare insieme i miei primi 20 anni di carriera. Ci vediamo presto!

MC. Izzo