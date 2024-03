Marco D’Amore, il celebre attore protagonista di Gomorra La Serie e regista del film “L’Immortale”, è tornato dietro la telecamera.

E’ arrivato nelle sale, infatti, il suo ‘Caracas’, il nuovo film diretto e interpretato da Marco D’Amore con Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso.







La pellicola, visti i precedenti da regista e per la grande presenza anche di Servillo, si annuncia già come un grande successo.

Tratto dall’opera letteraria ‘Napoli Ferrovia’ di Ermanno Rea, “Caracas” racconta la Napoli dove i labirinti personali dei tre protagonisti cercano una salvifica via di uscita.

Caracas è un uomo che non ama le mezze misure, milita in un gruppo violento di estrema destra e sta per convertirsi all’Islam mentre Yasmina è la sua amata, drogata persa nei vicoli della città.

Dal loro incontro-scontro, dopo il buio della notte, s’intravede una nuova alba per Napoli.

Le riprese hanno avuto come sfondo la brillante città di Napoli ed il lungomare napoletano.