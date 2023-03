A Napoli è già festa in vista della fine del campionato di calcio Serie A che vede la squadra partenopea capolista con numeri da record.

E la festa, diramatasi non solo nel capoluogo campano ma in tutta la provincia, è proprio in attesa del terzo scudetto per i calciatori napoletani.

E mentre i tifosi si preparano ad accogliere il sogno che si realizza, anche i personaggi dello spettacolo scendono in campo con manifestazioni di gioia: l’ultima proviene da Marisa Laurito, la nota attrice napoletana.







Una promessa, infatti, è ciò che ha fatto l’amata Marisa Laurito a napoletani: “Andrò giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Sì, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere” sottolineando che, ormai, non pensa di poter andare più in giro nuda.

L’annuncio è stato dato durante la trasmissione “Un Giorno da Pecora” in onda su Rai Radio 1 dalla stessa artista napoletana.