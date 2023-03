Comincia il viaggio che tra immagini et memorabilia racconterà ciò che Maradona è stato per il Napoli, per Napoli ed anche per Pompei.

Ben 140 tra i più suggestivi scatti firmati dal fotogiornalista Sergio Siano e circa 100 cimeli originali del campione argentino (tra magliette, scarpe, tute e molto altro) prestati dal Museo Vignati sono l’incredibile ed esclusiva dotazione della mostra “Maradona, il genio ribelle” che sarà inaugurata sabato 1° aprile 2023 ore 19.30 a Pompei, presso il Museo Temporaneo di Impresa.

Da domenica 2 aprile la mostra sarà aperta al pubblico e sarà operativa fino al 9 giugno. Ingresso gratuito.







Ad annunciare l’evento è stato anche il sindaco della città del Santuario, Carmine Lo Sapio, sui social network.