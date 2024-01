L’oro di Torre del Greco è protagonista, anche quest’anno, alla fiera Vicenzaoro che quest’anno festeggia i suoi 70 anni.

Già, perché il corallo, il turchese ed il cammeo – da sempre simbolo della cittadina torrese – sono protagonisti in questa edizione.

Tra gli espositori, spicca anche la maison “Aucella Gioielli” che quest’anno partecipa alla fiera del prezioso per la cinquantesima volta consecutiva.







Dal 1930 l’azienda che ha le sue radici alle falde del Vesuvio lavora i preziosi più ricercati: corallo e cammei, realizzando gioielli unici con perle e pietre dure.

“Quest’edizione – comunica infatti l’azienda sui suoi canali social – corrisponde a un anniversario speciale.

Il 2024 coincide infatti con i nostri primi 50 anni di partecipazione a uno dei principali eventi dedicati al gioiello al mondo.

Per noi Vicenza oro è il principale palcoscenico internazionale sul quale portiamo in scena le nostre creazioni, la nostra lavorazione, le nostre tradizioni”.

Ed infatti, per l’occasione, Aucella Gioielli di Torre del Greco ha lanciato tre nuove linee di preziosi e ad annunciarlo è lo stesso Giovanni Aucella, manager nell’azienda corallina.

Numerosi gli incontri ed i workshop che si stanno tenendo a Vicenza: il settore è impegnato, infatti, a mostrare qualche trucchetto e segreto di come la lavorazione dell’oro campano brilla su molte altre.

Un successo oltre che per l’azienda corallina anche per la città che in questi giorni spicca in Veneto all’evento più atteso del settore.