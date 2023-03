Sono stati resi noti i dati emersi dai centri antiviolenza.

“In quindici mesi – ha spiegato l’Assessore Ferrante – sono state oltre 700 le donne napoletane che si sono rivolte ai Centri antiviolenza del Comune di Napoli per chiedere aiuto, e dall’analisi delle chiamate ai Centri antiviolenza emerge che sono tantissime le donne che non hanno un’indipendenza economica e che quindi hanno bisogno che le istituzioni le sostengano e offrano loro le opportunità per emanciparsi”.

“I dati dei Centri antiviolenza di Napoli – ha affermato Rosa Di Matteo, coordinatrice dei Centri antiviolenza del Comune di Napoli – ci dicono inoltre che il 64 per cento delle donne che hanno chiesto aiuto sono disoccupate, che il picco è costituito da donne di poco meno di 40 anni e che pertanto, nella quasi totalità dei casi, sono donne che hanno famiglie e infatti sono 860 i figli coinvolti di cui il’62 per cento sono minori.







La violenza contro le donne si manifesta nell’85 per cento dei casi da parte del partner e nel 95 per cento dei casi sotto forma di violenza psicologica. Questi numeri testimoniano che il problema non è privato, ma che è una questione di politiche sociali, è un tema politico. La violenza domestica è la manifestazione del cortocircuito di una società organizzata sul privilegio maschile”.

E proprio per sensibilizzare la società e le donne a denunciare le violenze, l’Amministrazione comunale di Napoli in questi mesi ha lanciato la campagna sociale ‘Io Lotto’ realizzata dall’Agenzia Italya che ha visto la partecipazione di volti noti dello spettacolo e della televisione in veste di testimonial dei diversi spot diffusi il giorno 8 di ogni mese.

A tutti loro è andato il riconoscimento, e sono state consegnate targhe dai rappresentanti dell’Amministrazione a: Veronica Maya, Gino Rivieccio, Rosalia Porcaro, Patrizio Rispo; Irma Testa, Michele Caputo, Chiara Conti, Miriam Candurro, Ilenia Lazzarin, Shalana Santana e gli atleti del Napoli Basket, Niccolò Dellosto e Simone Zanotti accompagnati dal Presidente Federico Grassi, dall’allenatore Cesare Pancotto e dal responsabile marketing Nicola Tolomei. Ringraziamenti speciali per la campagna Marzo Donna 2023 sono andati all’interprete Martina Guarino, ai tecnici di foto e riprese Emanuele Solimene, Cosimo D’Auria di ALICAM, Roberta Inarta e Carlo Picone della Scuola di Cinema, per gli studi di registrazione; Nino Salemme, Marco Rottino e tutto lo staff dell’Agenzia Italya, per il coordinamento generale e la direzione creativa della campagna, Roberto Pagnotta di World Wide Reps, per le pubbliche relazioni.