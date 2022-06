Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità nel territorio del Quartiere Avvocata, la Polizia Locale di Napoli ha dato corso a una operazione cui hanno preso parte personale della U.O. Avvocata e dell’U.O. Rimozione Autoveicoli.

Le operazioni hanno interessato le strade di Via Salvator Rosa, Via Salvatore Tommasi, Via Giuseppe Mancinelli, Via S. Giuseppe dei Nudi, Via Domenico Soriano e Piazza Matilde Serao. Gli interventi hanno permesso di prelevare 15 motoveicoli e 4 autoveicoli in stato di abbandono riscontrando anche le numerose segnalazioni dei cittadini.

Ulteriori operazioni di rimozione saranno assicurate nei prossimi giorni.