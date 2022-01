Torre del Greco – La direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud ha comunicato un nuovo modello operativo per accesso alla campagna vaccinale anti SARS CoV2 che entrerà in vigore da venerdì 14 gennaio e in virtù del quale per accedere al centro vaccinale la convocazione/prenotazione è sempre obbligatoria, non saranno infatti vaccinati i soggetti privi di tale requisito.

Nello specifico:

per i cittadini over 12 anni che devono iniziare il ciclo vaccinale (prima dose) esistono obbligatoriamente due alternative:

registrazione dell’utente alla piattaforma regionale delle adesioni al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino con conseguente invito e convocazione dello stesso da parte della Azienda (nella convocazione inviata saranno riportati sede del P.V.P., giomo ed orario della somministrazione) o prenotazione diretta dell’utente alla “piattaforma prenotazioni open day” al link https://opendayvaccini.soresa.it/, con cui è il cittadino a scegliere, sede del P.V.P., giorno ed orario della somministrazione, fermo restando le capacità operative dei singoli centri vaccinali e la disponibilità di vaccino;

per i cittadini di tutte le fasce di età che devono effettuare la seconda dose la prenotazione è rilasciata all’atto della somministrazione della prima dose;

per i cittadini che devono ricevere la “terza dose (booster o addizionale):prenotazione obbligatoria utilizzando la “piattaforma prenotazioni open day” al link https://opendayvaccini.soresa.it/

per i bambini nella fascia di età 5-11 anni i genitori potranno accedere ai centri di vaccinazione pediatrici mediante prenotazione tramite PLS/MMG o registrazione alla piattaforma regionale delle adesioni utilizzando il link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino o accesso libero nei canali dedicati