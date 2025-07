Ieri, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco hanno eseguito complessivamente n. 22 ordinanze cautelari, delle quali nr. 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nr. 2 ordinanze di applicazione degli arresti domiciliari e nr. 17 ordinanze di applicazione del divieto di dimora, con obbligo di firma presso la P.G. territorialmente competente in occasione degli incontri in casa ed in trasferta della squadra di calcio di Torre del Greco, nei confronti di altrettanti soggetti, tutti gravemente indiziati del reato di rissa, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2025, in occasione dell’incontro di calcio Turris-Sorrento, tra tifosi della Turris appartenenti al gruppo “Hijos de Barrios” e quelli facenti parte del gruppo “Ultras Torre del Greco”.







Agli indagati vengono contestati i reati di rissa e danneggiamento aggravati, nonché di lesioni personali aggravate dall’uso di armi e dalle circostanze di aver commesso il fatto in più persone riunite e con il volto travisato.

Per tutte le fattispecie delittuose risulta contestata l’aggravante di cui all’art. 61 c.1° n. 11 septies c.p., in quanto commesse in occasione e a causa di manifestazioni sportive.

Cinque “ultras” risultano indagati, altresì, per la violazione degli obblighi e dei divieti imposti loro dal DASPO del Questore di Napoli (art. 6 legge 401/1989).

Il suddetto procedimento è stato avviato a seguito di un’informativa di reato a carico di 24 soggetti (di cui due minorenni) in relazione ai fatti verificatisi il 26 gennaio 2025 nel centro cittadino di Torre del Greco, allorché, intorno alle 16.45, due gruppi di tifosi ultras locali vennero allo scontro tra di loro; in particolare, al corso V. Emanuele, in zona distante dallo stadio, i due gruppi ultras “Hjos de Barrios “ e “ Ultras Torre del Greco”, si affrontarono nei pressi del “Bar La Torre”, danneggiando alcune suppellettili all’interno del locale, nonché i tavolini e le sedie posti all’esterno dell’esercizio commerciale, utilizzandoli anche come corpi contundenti.

L’episodio, avvenuto in zona centrale della cittadina e in pieno giorno, destò forte allarme sociale tra la popolazione residente, essendosi trattato di una vera e propria aggressione preordinata.

I partecipanti si erano scontrati in più punti della sede stradale ed a più riprese, dando luogo ad una vera e propria guerriglia urbana, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti e degli automobilisti,

costretti con manovre pericolose a fare inversione di marcia per allontanarsi dalla zona interessata dalle violenze.

La serrata attività di indagine della Polizia di Stato, coordinata da questa Procura a seguito dei fatti, ha permesso, grazie ad una puntuale ed esaustiva analisi delle immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza cittadina, di identificare compiutamene i partecipanti alla rissa, 24 persone di cui due minori, e di ricostruire la condotta violenta e minacciosa da ciascuno posta in essere, con l’utilizzo di armi improprie quali aste, caschi, cinture ed oggetti atti ad offendere nonché lanciando all’indirizzo degli avversari sedie, sgabelli e tavolini del Bar la Torre, ossia oggetti particolarmente pesanti e pericolosi, in grado di provocare nei soggetti colpiti gravi lesioni personali.

Gli arrestati destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, dopo le formalità di rito ed in ottemperanza a1l’ordinanza cautelare, sono stati associati alla Casa Circondariale “G.Salvia” di Napoli, altri due sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, mentre a tutti gli altri (tranne uno attualmente all’estero), così come previsto dal dispositivo cautelare, è stata notificata la misura del divieto di dimora nel Comune di Torre del Greco, nonché, congiuntamente, la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. da individuarsi in ragione del luogo in cui fisseranno le rispettive dimore, in occasione di tutte le partite di calcio della Turris, squadra di Torre del Greco.