Una violenta scossa di terremoto partita dall’area dei Campi Flegrei è stata avvertita, oggi 18 luglio, alle ore 9.14 in tutta la città di Napoli e provincia.







L’epicentro del sisma in zona Dazio a Pozzuoli.

Si attendono i dati ufficiali dell’Ingv per conoscere epicentro e magnitudo, ma secondo le prime informazioni disponibili la magnitudo sarebbe di 4 con epicentro in mare in zona Dazio-Pozzuoli e a una profondità di 2.4 km.

Tra i quartieri in cui il sisma è stato maggiormente sentito si segnalano Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo e Vomero, e poi anche a Quarto e Pozzuoli.

Tanti i commenti lasciati sui social dagli utenti, spaventati dal terremoto, i quali parlano di una scossa “sussultoria e ondulatoria”. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Lo sciame sarebbe in corso: nei minuti successivi alla prima violenta scossa ne sono state registrare almeno altre 7, tra cui 5 tra le 09:33 e le 09:36.