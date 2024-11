Si è introdotto di notte nel Parco Archeologico di Pompei attraverso l’ingresso di via Villa dei Misteri, per poi aggirarsi nelle varie aree a piedi scattando fotografie. Bloccato e identificato, si tratta di un turista di 28 anni, originario di New York e senza precedenti.







L’episodio intorno alle 2 di notte, il personale di vigilanza ha notato l’intrusione grazie alle telecamere di sorveglianza e ha subito allertato i Carabinieri della stazione locale. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno fermato il turista e proceduto alla denuncia. Fortunatamente, nessun danno è stato rilevato nel sito archeologico. Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, ha espresso gratitudine verso i custodi e i Carabinieri, sottolineando l’efficacia del sistema di sicurezza che ha permesso un intervento tempestivo e risolutivo.