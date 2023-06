Una tredicenne è precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano, a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano: la ragazza, secondo quanto si apprende dai carabinieri, è cosciente e non è in pericolo di vita.

Attualmente è ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli.







I fatti si sono verificati nel pomeriggio, in via Giorgio La Pira, in un edificio che fa parte del complesso popolare ‘219’.

La ragazza è caduta dal balcone, secondo i primi accertamenti, per cause accidentali: sembra infatti che, mentre era da sola in camera sua, nel tentativo di rimettere a posto una tenda abbia perso l’equilibrio e sia caduta dalla finestra. È stata soccorsa dal personale 118 che l’ha trasferita al Santobono.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, che pur ritenendo la pista del fatto accidentale come la più accredita, non escludono al momento alcuna ipotesi. Il pm di turno della Procura di Nola ha disposto accertamenti alla sezione rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.