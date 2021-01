I militari della Sezione Radiomobile di Torre del Greco hanno tratto in arresto per truffa un 40enne e un 25enne, entrambi di Casalnuovo di Napoli e già noti alle ffoo.

Simulando un incidente stradale lungo via Benedetto Cozzolino, hanno indotto un’automobilista a credere di essere stato responsabile del danneggiamento dello specchietto retrovisore della loro auto. Promettendo di non coinvolgere le assicurazioni hanno chiesto 70 euro per ripianare il danno subìto.

La classica “truffa dello specchietto” costata ai due le manette e gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I militari, infatti, hanno facilmente individuato la loro vettura e durante una perquisizione veicolare hanno rinvenuto e sequestrato uno specchietto integro, il denaro sottratto con l’inganno poco prima alla vittima e un attrezzo utilizzato per simulare lo scontro tra auto.