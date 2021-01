Ercolano – Senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Intensificati i servizi nell’area vesuviana ed in particolare ad Ercolano, dove i militari della locale tenenza insieme a quelli della sezione radiomobile di torre del greco hanno controllato 106 persone e oltre 70 veicoli.

Durante il servizio i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato un 33enne per spaccio di stupefacenti. E’ stato sorpreso nelle vie del centro cittadino mentre cedeva una dose di hashish ad un “cliente” in cambio di denaro. Nella sua abitazione ancora altre 2 dosi della stessa sostanza e 60 euro ritenuti provento illecito. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

6 le sanzioni amministrative notificate per inosservanza delle violazioni alla normativa anti-contagio