Una lite per una ragazza contesa degenera in un accoltellamento. E’ accaduto a Torre del Greco, un 18enne ha colpito con quattro fendenti ad un 20enne, il nuovo fidanzato della sua ex.

Questione di centimetri ed i colpi sarebbero stati mortali. L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio.

Il movente sarebbe di natura sentimentale, la ragazza aveva interrotto la relazione con il più giovane per legarsi al ventenne. La tensione tra i due giovani è culminata in un confronto diretto, organizzato su iniziativa del 18enne.







Il ventenne ha accettato e dopo pochi minuti di discussione in preda alla furia il 18 ha estratto il coltello e ha colpito quattro volte il rivale in amore.

Per fortuna i colpi non sono risultato essere mortali, è stata solo questione di pochi centimetri.

Un commerciante della zona ha assistito alla scena e, senza esitare, ha caricato il ferito in auto, trasportandolo d’urgenza all’ospedale Maresca.

Scattano subito le ricerche. I Carabinieri hanno dapprima raggiunto l’abitazione del 18enne, ma non lo hanno trovato. Poi si son recati a casa della minorenne contesa, ma anche qui non c’è traccia. Poco dopo i genitori dell’aggressore hanno contattato i militari informandoli che il figlio era tornato a casa.

Il 18enne è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio, mentre la vittima è ancora ricoverata in ospedale in condizioni critiche. L’arma del delitto, al momento, non è stata ritrovata.