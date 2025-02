San Giorgio a Cremano – E’ pronto a partire “Manga Academy”, il corso gratuito di disegno fumettistico, rivolto ai ragazzi dai 13 in su. Una nuova opportunità, dopo il successo dello scorso anno, che il Sindaco Giorgio Zinno rivolge ai giovani appassionati di fumetto.

L’iniziativa è la seconda realizzata con il supporto dell’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Giordano, e inizierà il 26 febbraio all’interno dell’emeroteca di Villa Bruno. Consta di 10 incontri, ogni mercoledì fino al 30 marzo e si pone l’obiettivo di offrire a tanti adolescenti un’occasione concreta per sviluppare la propria creatività e approfondire le tecniche del disegno manga. Le lezioni saranno svolte da disegnatori esperti con una panoramica completa sul processo di creazione di un fumetto, dalla concezione dell’idea fino alla realizzazione delle tavole finali. Focus poi sulla costruzione dei personaggi, la narrazione visiva, lo Studio delle proporzioni, l’anatomia umana in stile manga, il disegno delle espressioni facciali e delle emozioni e la creazione di pose dinamiche e movimenti realistici. Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito le competenze per realizzare un proprio fumetto in stile manga, sviluppando capacità artistiche e narrative che potranno essere applicate sia a livello amatoriale che professionale. Inoltre, avranno l’opportunità di esporre i propri lavori in eventi o mostre dedicate.







Il corso è a numero limitato. Si terrà ogni mercoledì dalle 18.00 alle 20.00. E’ necessaria la prenotazione obbligatoria alla mail: bibliotecacomunale@e-cremano.it.

“Abbiamo riproposto questo corso, consapevoli che oggi il mondo dei manga rappresenta una passione diffusa tra gli adolescenti e può diventare anche una prospettiva di crescita personale e professionale – ha detto il Sindaco Zinno – Imparare le basi del disegno fumettistico, infatti, non solo consente di esprimere il proprio talento, ma può rivelarsi un’opportunità per future carriere nel settore artistico e creativo”.