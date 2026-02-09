Avevano deciso di trasformare i marciapiedi a ridosso del centro storico in una sorta di discarica, ovviamente non autorizzata, di materiali inerti e rifiuti speciali. Ma la loro azione eco-criminale non aveva fatto i conti con gli assidui controlli che in queste settimane stanno interessando l’intera città di Torre del Greco, sulla scorta di quanto voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e della relativa azione promossa dal comando di polizia municipale del dirigente Gennaro Russo. E così gli agenti del nucleo attività economiche, ambiente ed ecologia coordinato dalla tenente Giuliana Lorenzi sono riusciti a bloccare due soggetti intenti ad effettuare sversamenti illeciti nella zona non distante dal porto. Per entrambi è scattata la denuncia per abbandono di rifiuti.







Gli interventi sono avvenuti nella giornata di ieri, venerdì 6 febbraio: il primo ha interessato la zona di corso Garibaldi ed è stato favorito dalla pronta consultazione delle immagini catturate da una delle telecamere del servizio di videosorveglianza attivo sul territorio. L’occhio elettronico ha infatti immortalato un soggetto che, dopo essere sceso da un furgoncino, ha iniziato a depositare “in piena libertà” una decina di sacconi neri. Recuperata la targa del mezzo, gli agenti si sono recati sul posto e hanno constatato come le buste scure contenessero scarti e materiale di risulta derivanti da lavori condotti da una segheria e vari inerti come cinghie di gomma. Allo stesso tempo, gli operatori della polizia municipale si sono messi sulle tracce del mezzo e del suo conducente, trovandolo a poco distanza dal luogo del deposito. Una rapida identificazione, poi la comparazione con le immagini del sistema di videocontrollo e infine la denuncia nei confronti dell’uomo: si tratta di un 32enne.

Poco dopo altro intervento, in una strada non distante da quella interessata precedentemente: stavolta gli agenti sono stati chiamati ad operare in via XX Settembre, arteria che collega piazza Luigi Palomba a San Giuseppe alle Paludi. Qui una persona è stata sorpresa mentre scaricava sul marciapiede praticamente un intero mobile, già suddiviso in più parti. Assi di legno, cassetti e scaffali, tutti poggiati in maniera anche “ordinata” sul muro di uno stabile ma senza alcuna indicazione di un codice che potesse ricondurre ad un possibile conferimento autorizzato per il ritiro degli ingombranti. Le giustificazioni addotte dell’uomo sono apparse immediatamente vaghe: portato al comando di largo Costantinopoli, si è proceduto alla sua identificazione prima della denuncia all’autorità competente.

Questo duplice intervento si inserisce in un programma di attività che la polizia municipale sta conducendo praticamente da quasi un mese, volto alla repressione dei fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti da parte dei cittadini, in dispregio a quanto stabilito dall’apposita ordinanza sindacale in vigore dal 2023. Un’azione che ha portato finora, stando alle stime fornite dal comando, a rilevare oltre cinquecento infrazioni di vario tipo, alle quali nella stragrande maggioranza parte dei casi – a meno che la vicenda non presentasse risvolti più gravi – sono seguiti verbali di natura amministrativa, la cui entità economica varia a seconda dell’infrazione contestata in base proprio a quanto predisposta dall’ordinanza sindacale.