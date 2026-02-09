La giunta di Torre del Greco ha tre nuovi assessori. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, il sindaco Luigi Mennella ha infatti nominato Virginia Palomba, Antonio Crispino e Ferdinando Guarino nuovi componenti dell’esecutivo torrese. Prendono il posto di Francesco Leone, Salvatore Piro e Antonio Ramondo: “Il primo pensiero – sottolinea il primo cittadino – va ai tre assessori uscenti, professionisti che hanno ben operato e ai quali va il mio ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione comunale per l’impegno profuso e i risultati conseguiti. Allo stesso tempo, siamo felici di accogliere i tre nuovi assessori, ai quali chiediamo non solo lo stesso impegno dei loro predecessori ma anche, se possibile, qualcosa in più, in un momento della vita amministrativa di questa città fondamentale, nel corso del quale siamo chiamati a dare risposte importanti all’intera collettività”.

Virginia Palomba è avvocato classe 1977: a lei vanno le deleghe a lavori pubblici, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica, impianti sportivi, viabilità e corso pubblico: “Mi sento di ringraziare il Partito Democratico e il sindaco per la fiducia accordatami – sottolinea la neoassessora – Sono onorata dell’incarico affidatomi e allo stesso tempo porto il peso dell’eredità lasciatami come rappresentante della grande comunità del Pd dall’assessore Antonio Ramondo, che in una fase difficile è stato chiamato a gestire, tra gli altri, il difficile settore dell’igiene urbana”.

Ferdinando Guarino, classe 1965, è invece impegnato nel campo assicurativo ed è l’unico dei tre nuovi assessori ad avere in passato già ricoperto incarichi politici all’interno del Comune. A lui il sindaco Mennella ha affidato le deleghe a polizia locale, avvocatura, formazione e servizi demografici: “Sono onorato e felice di fare parte della giunta di Torre del Greco – le sue prime parole – e ringrazio il sindaco per la scelta fatta e il consigliere Salvatore Gargiulo per la fiducia accordatami. Sono animato da grande entusiasmo per questa nuova esperienza”.

Antonio Crispino, nato nel 1984, da sempre impegnato nel campo della cultura e del sindacalismo, è invece il più giovane tra gli attuali componenti dell’esecutivo cittadino. Le deleghe attribuitegli sono politiche del mare, Suap, attività produttive, servizi cimiteriali, parcheggi: “Sono galvanizzato e entusiasta di questa nuova esperienza – afferma – Un ringraziamento al sindaco, come immensa gratitudine va al capogruppo Antonio D’Ambrosio e a tutto il direttivo del Movimento Popolare Torrese per la fiducia concessami. Spero di poterla ripagare con l’impegno e il lavoro che merita un ruolo di questa importanza”.

Nell’ambito della rivisitazione delle deleghe, ha partecipato alla nomina dei tre nuovi assessori anche il vicesindaco Michele Polese, il quale da oggi dovrà occuparsi di urbanistica, demanio, porto e litorale, servizi tecnologici, partenariato pubblico/privato, project financing, opere pubbliche del Pnrr, ambiente, ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, igiene.

A margine della firma dei nuovi assessori, il sindaco Luigi Mennella ha anche tenuto a precisare che “la fase di definizione dei nuovi assetti ha richiesto un lavoro che ha visto impegnate più componenti politiche, che sento ora di ringraziare per l’attività svolta. Allo stesso tempo, tengo a precisare che mai, in questa fase comunque complessa, è stata idea del sottoscritto mettere in discussione il ruolo del presidente del consiglio comunale. Anzi, approfitto dell’occasione per ringraziarlo per il lavoro finora svolto, convinto che anche per il futuro il suo impegno sarà sempre improntato alla massima imparzialità e alla perfetta conduzione dei lavori dell’assise cittadina”.





