Torre del Greco – A seguito di accertata positività al COVID-19, in forma del tutto asintomatica, del Presidente del Consiglio comunale, attualmente in regime domiciliare, si comunica – con nota a firma dello stesso – che i lavori dell’assise consiliare restano assicurati alla città e ai cittadini, e, affidati al Vicepresidente, per tutte le funzioni che il ruolo richiede, in presenza.