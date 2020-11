Roma – Atletica paralimpica, Societari: tricolori giovanili a Sempione 82 e Polisportiva Luna e Sole

Ufficializzate le classifiche finali della prima edizione del Campionato giovanile di Società che ha visto la sua conclusione a Roma il primo weekend di ottobre.

A vincere lo scudetto per il settore giovanile che comprende atleti nati dal 1998 al 2006, è il Sempione 82 tra gli uomini e la Polisportiva Luna e Sole di Sassari tra le donne.

La società di Verbania si impone con 19.289 punti davanti all’Omero Bergamo (11.635) e conquista il secondo titolo di campione d’Italia 2020 dopo quello ottenuto nella categoria assoluta maschile.

Il club sassarese riesce a salire sul gradino più alto del podio femminile con 7361 punti, a quasi 300 punti di distacco dalla squadra bergamasca, già vincitrice del tricolore assoluto.

Il Campionato giovanile, introdotto per la prima volta quest’anno, ha ricevuto un grande riscontro di partecipazione da parte delle società e, in prospettiva futura, rappresenta un ottimo investimento sulle nuove generazioni di velocisti, lanciatori e saltatori paralimpici che potrebbero entrare in FISPES Academy e nella Nazionale Under 20 in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.