Le manette sono scattate per un 37enne incensurato di Torre del Greco. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armi clandestine.

I carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile hanno perquisito la sua abitazione, senza trascurare la cantina. E’ lì che sono stati trovati 14 panetti di hashish, circa 1 chilo e 400 grammi di stupefacente.

Con la droga anche l’occorrente per pesare e preparare le dosi.

E ancora una pistola calibro 9×21, una revolver Smithe & Wesson 357 Magnum e ben 96 proiettili. Entrambe le armi avevano matricola abrasa.

Il 37enne è finito in carcere ed è ora in attesa di giudizio