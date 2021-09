Torre del Greco – Nella mattinata di ieri, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco ha tratto in arresto Manuel Battiloro, di anni 21, in quanto gravemente indiziato del reato di estorsione.

Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica ed espletate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Torre del Greco, traevano origine dalla denuncia-querela di un cittadino, il quale, il giorno 21.08.2021, all’interno della stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, era stato avvicinato dal Battiloro che gli aveva estorto la somma di 70 euro, con la minaccia di ammazzarlo se si fosse permesso di avvisare le forze dell’ordine.

Le indagini, espletate dalla P.G., a seguito dell’acquisizione della notitia criminis, consentivano di pervenire all’individuazione dell’autore della condotta nell’odierno arrestato, il quale, all’esito delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “Poggioreale” di Napoli.