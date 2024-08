Proseguono le attività di coordinamento del CCS, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione ai due incendi verificatisi in zona Torre del Greco e San Giuseppe Vesuviano.







La SORU della regione Campania ha comunicato lo spegnimento dell’incendio in zona Torre del Greco.

Con riguardo invece all’incendio in corso presso l’area denominata Vasca del Pianillo, ricadente nel territorio di San Giuseppe Vesuviano, sono in corso le attività di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, operazioni complesse per la particolare conformazione dell’ area e la e la presenza di una discarica sommersa con conseguente combustione di rifiuti.

In merito alla situazione è stata interessata anche all’ARPAC per le iniziative di competenza. Il Prefetto ha disposto che il Sindaco e le Forze dell’ordine adottino le misure di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità .

Il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano ha, intanto, adottato apposita ordinanza quale autorità locale di protezione civile.