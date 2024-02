Ancora un caso di aggressione a un operatore sanitario: OSS fratturato da un paziente in agitazione.

E’ accaduto ieri all’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Un giovane paziente in agitazione psicomotoria ha sferrato un calcio all’OSS che lo stava assistendo, fratturandogli il quarto dito della mano.







L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” denuncia la mancanza di misure concrete per la tutela degli operatori sanitari, nonostante le promesse del Governo di aumentare i presidi di polizia nei pronto soccorso.

“A l’OSS ferito esprimiamo tutta la nostra solidarietà, così come all’intera categoria che però non ha più bisogno di parole e promesse ma di fatti concreti che li tutelino nel loro lavoro“, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione.