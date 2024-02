Una vecchia scuola e nei locali sotterranei un poligono di tiro improvvisato. E’ quello che hanno trovato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, durante un servizio di controllo del territorio nel rione “Penniniello” di Torre Annunziata.

Sulle pareti decine di fori di proiettile, un luogo dove venivano verosimilmente testare le armi nelle mani della criminalità locale.







In un vano più ampio ricavato artigianalmente tra i mattoni forati, 40 munizioni a salve.

I militari hanno battuto l’intero rione e, nella scuola abbandonata, hanno rinvenuto anche 200 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante i controlli non sono mancate le contravvenzioni al cds: 3 le patenti ritirate, un veicolo è stato sequestrato. Denunciato un 17enne per ricettazione: è stato fermato in strada in sella ad una bici elettrica provento di un furto.

Nel bilancio anche il lavoro sulle coscienze dei più giovani.

Ancora in un’istituto scolastico, non abbandonato ma in piena attività e ricco di vita.

I carabinieri oplontini hanno raccontato il loro lavoro, promuovendo l’importanza della cultura della legalità.

Infondere sani principi ai giovani genera responsabilità e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

Utilizzando esempi pratici, i militari hanno offerto agli studenti una guida per comprendere il ruolo delle norme nella convivenza sociale e per affrontare con maggiore serenità il web e le sue insidie.