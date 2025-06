Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata oggi alle ore 12:47 con epicentro in mare, nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro a Bacoli, nei pressi del castello di Baia. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta Napoli, in particolare nella zona occidentale e nei comuni flegrei come Pozzuoli, Quarto e Bacoli .







Secondo l’Osservatorio Vesuviano – INGV, la scossa è collegata al fenomeno del bradisismo flegreo, che è stato oggetto di un monitoraggio intensificato per via della crescente attività sismica e vulcanica della caldera.

Le scuole della zona sono state evacuate come misura precauzionale, interrompendo anche gli esami orali di maturità. Al momento non si segnalano danni strutturali gravi né feriti, ma la preoccupazione tra i cittadini resta alta.