Torre del Greco – Quattro serate di allegria e musica per ogni generazione. L’8 luglio parte a Torre del Greco il Coral Sound, il festival dell’estate organizzato dall’associazione l’Emanuele APS per sostenere opere di carità sul territorio cittadino e la ristrutturazione di una casa per bambini malati e abbandonati a Giampilieri Marina, in provincia di Messina. Il festival che l’11 e il 15 luglio ospiterà anche Raf e Nek si svolgerà nell’arena della musica, una magnifica terrazza sul mare con vista sul Vesuvio nata dalla riqualificazione di un terreno incolto in viale del Commercio.

I particolari dell’iniziativa che è patrocinata dal Comune di Torre del Greco, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 3 luglio alle 18,30 al Circolo Nautico (Largo Portosalvo 40, Torre del Greco), alla quale parteciperà Simone Grande, vincitore nel 2023 di The Voice Kids. Interverranno il sindaco Luigi Mennella; Pasquale Oliva presidente dell’associazione L’Emanuele APS; Gaetano Licata, progettista e organizzatore dell’evento; padre Luigi Rossi, ordine dei frati minori; Fabiana D’Urso, direttore di Meta Communications Magazine e Leucio Fiengo, artista.