Un tentativo di un grosso furto di rame, presso un magazzino della società Terna S.p.a., situato a Caserta in via Monza, è stato sventato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta.

È accaduto alle 02:45 di questa notte. Una pattuglia dei militari e stata fatta convogliare dalla centrale operativa della caserma di Caserta all’area della società Terna, e dove era scattato l’allarme. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e quando i ladri si sono accorti che rischiavano di finire in trappola si sono dileguati fuggendo. Mentre alcuni militari rimanevano a presidio della refurtiva, che poi è stata recuperata, altri hanno cercato di catturare i malviventi. Che però sono riusciti a darsi alla fuga e a far perdere le loro tracce.







Il rame – circa 4000 kg., per un valore di oltre 50mila euro – erano già stati staccati dai ladri che si apprestavano a caricarli su un furgone Fiat Ducato, sono stati recuperati e riconsegnati ai responsabili dell’azienda. Le ricerche della banda di malviventi sono proseguite tutta la notte. È molto probabile, però, che i tre abbiano raggiunto una via di fuga distante dalla società Terna SPA e qui abbiano trovato un complice ad attenderli con una macchina per portarli via. Le indagini continuano.