Genova – SMS truffa per chi è percettore del Reddito di Cittadinanza, di Politiche Attive per Lavoro, di Voucher Alimentari e altre misure simili.

A lanciare l’allarme il Centro per l’Impiego della Liguria, ma è molto probabile che questo tipo di truffa venga utilizzata anche in altre regioni d’Italia.

Ecco cosa dice il Cpi Liguria:

“Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di utenti beneficiari del reddito di cittadinanza o altre politiche attive del lavoro.

Gli utenti ricevono un sms che invita a contattare gli uffici al numero 8938930915.

Si tratta in realtà di un numero a pagamento in nessun modo riconducibile ai Centri per l’Impiego operanti sul territorio della Regione Liguria.

Si invitano gli utenti a diffidare di questo contatto e, in caso di dubbi, a contattare il Centro per l’Impiego competente per territorio chiamando lo 010.289.3000”.