Agenti della Polizia Municipale, Unità Operativa San Lorenzo sono intervenuti a Napoli tra Via Tribunali, Via Stadera, Via Vecchia Poggioreale e Via Carriera Grande ed hanno verbalizzato 10 attività di somministrazione per mancata occupazione di suolo, diffusione di musica senza autorizzazione e alla mancata autorizzazione sanitaria.

Gli Agenti della Polizia Locale, in Piazza San Gaetano, hanno verbalizzato e sequestrato merce ad un venditore itinerante perché vendeva in una zona riservata a prodotti “made in Naples” a postazione fissa per più di 4 ore.

I controlli poi si sono spostati verso Via Firenze, Piazza Garibaldi e Via Carbonara, dove sono stati verbalizzati venditori abusivi e, la relativa merce, come occhiali, borse, cover per cellulari, è stata posta sotto sequestro amministrativo.







A Piazza Mancini invece è stato necessario il deferimento all’Autorità Giudiziaria per tre venditori di merce contraffatta ed anche in questo caso la merce venduta, borse, occhiali, cinture, è stata posta sotto sequestro penale.

In ambito di Polizia Amministrativa, la Polizia Locale con i suoi uomini, è intervenuta nell’area del centro storico verbalizzando un locale commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico e procedendo ad elevare 3 sanzioni ad un altro locale in zona Università per somministrazione di alcool a soggetto minorenne ma maggiore di anni 16, per mancanza di licenza per vendita di alcolici e per mancanza autorizzazione di impatto acustico.

Inoltre in zona Soccavo si è intervenuti a tutela del rispetto del codice della strada elevando 26 provvedimenti verbali per varie infrazioni commesse alla guida di veicoli tra le quali l’uso del telefono durante la guida, il mancato uso del casco protettivo e per mancanza di titoli autorizzativi e documentali.

Infine, a seguito di questi controlli, si è proceduto a sanzionare 2 trasgressori in materia di polizia ambientale, i quali trasportavano con un veicolo, rifiuti in assenza di formulario.