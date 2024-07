Torre del Greco – I Finanziari di Torre Annunziata in azione a Torre del Greco. Nel mirino del controlli la società New Turris Trans S.r.l., operativa nell’ambito del trasporto merci. Scatta il sequestro da 261.260,56 euro, famiglia nei guai.

I Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per l’importo di € 261.260,56, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti, amministratori della New Turris Trans S.r.l., società operante nel trasporto delle merci su strada con sede a Torre del Greco.







In particolare, sulla base della ricostruzione effettuata nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, è emerso che gli indagati, tutti appartenenti ad una famiglia del posto, e rispettivamente amministratrice di diritto la madre, amministratori di fatto della società il padre e la figlia, avrebbero omesso la presentazione della dichiarazione:

-ai fini delle Imposte Dirette per gli anni d’imposta 2018 e 2019 in presenza di IRES evasa rispettivamente pari ad Euro 86.441,76 (2018) ed Euro 91.209,80 (2019);

-ai fini IVA per l’anno d’imposta 2019 in presenza di imposta dovuta pari ad Euro 83.609,00.

Alla luce delle risultanze emerse, è stata emessa la misura cautelare reale nei confronti degli indagati, pari all’importo indebitamente sottratto alle casse dello Stato, costituente il profitto dei reati tributari. L’esecuzione del provvedimento di sequestro, tuttora in corso, ha ad oggetto beni mobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati e all’impresa di trasporti in esame.