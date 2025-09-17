Ha picchiato moglie e figlia ma quest’ultima ha chiamato i carabinieri e per l’uomo, un 61enne, sono scattate le manette.







Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Il fatto è accaduto a Varcaturo, lungo la fascia costiere alla periferia di Giugliano. “Sei brutta e grassa”, avrebbe urlato l’uomo alla figlia, 31 anni, che ai militari ha mostrato delle foto e dei video delle precedenti aggressioni subite. Quando i militari sono giunti sul posto è stata trovata con il naso sanguinante, con il volto gonfio e le labbra tumefatte. La maglietta era sporca di sangue.

La mamma, di 57 anni, presentava diversi lividi.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno sentito le urla provenire dall’interno di un appartamento. I militari hanno bussato alla porta e ad aprire è stato l’uomo, visibilmente agitato. La 31enne ha raccontato le violenze e le vessazioni che aveva appena subìto ma è stata bruscamente interrotta dal padre per nulla intimorito dalla presenza dei militari. La donna si è rifugiata in una stanzetta. Intanto sono arrivati anche altri militari tra cui il comandante della stazione carabinieri. Il sottufficiale ha tranquillizzato la vittima convincendola a farsi raccontare cosa fosse accaduto.

Dalle parole della ragazza è emerso un vero e proprio contesto di maltrattamenti in famiglia con il 61enne che da anni insultava e picchiava le due donne che non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Le foto mostrate dalla giovane donna raccontano ferite subìte da entrambe le donne in balia di un uomo che in un episodio aveva addirittura strappato alla propria moglie, invalida, il cuoio capelluto.