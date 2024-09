Controlli a Scampia: contrasto alla sosta irregolare e sequestri per violazioni del Codice della Strada Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia sono intervenuti in via E. Scaglione, nei pressi della stazione metro e dell’ufficio postale.

Sanzionati 13 veicoli per sosta irregolare e 6 autoveicoli sono stati prelevati in quanto parcheggiati in zone dove è prevista la rimozione.

Sequestrati, inoltre, 2 veicoli privi di copertura assicurativa. fermato un autoveicolo con targa straniera, mai cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico, che circolava senza assicurazione e con una targa non propria.







La sanzioni ha comportato un fermo amministrativo di tre mesi e una multa complessiva di oltre 3.000 euro, con il ritiro delle targhe per l’inoltro alla Motorizzazione Civile.