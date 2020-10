San Giorgio a Cremano – Cambio al vertice della Ps: lascia il vicequestore Toscano ed arriva il vicequestore Grassi.

A darne notizia il sindaco Giorgio Zinno in un comunicato che riportiamo di seguito:

Cari concittadini, dopo circa 3 anni il vicequestore Pasquale Toscano lascia il Commissariato della Polizia di Stato della nostra città per andare a dirigere quello di Frattamaggiore.

In questi tre anni il Dott. Toscano ha fatto un gran lavoro valorizzando anche le grandi professionalità che si trovano all’interno del nostro commissariato, dimostrando grandi doti professionali ma soprattutto umane.

Un Dirigente che ha saputo coadiuvare la necessità di una guida sicura e decisa al dialogo costruttivo con i colleghi, facendo evincere che come sempre il dialogo è alla base di qualsiasi vittoria, non perdendo mai di vista la necessità di determinare i percorsi con scelte chiare.

Anche grazie a lui abbiamo costruito il percorso che ha reso possibile l’accordo con il Ministero degli Interni per costure il nuovo commissariato su di un suolo di proprietà dell’Ente che darà maggior presenza di uomini sul nostro territorio e maggior dignità al lavoro che con professionalità e amore svolgono.

Al Dott. Toscano va il riconoscimento di tutta la città per il lavoro svolto in questi anni, con il massimo impegno e con un sempre crescente attaccamento al nostro territorio. Impegno profuso sia nel perseguimento della legalità contro fenomeni di criminalità diffusa e organizzata, sia nella prevenzione dell’illegalità.

A nome di tutta la città rivolgo al Dott. Toscano i migliori auguri per il nuovo incarico. Andrà a dirigere una realtà impegnativa come quella di Frattamaggiore, ma sono certo che manterrà forte il legame con San Giorgio a Cremano.

A sostituirlo sarà il vicequestore Dott.ssa Donatella Grassi, ex numero due della Digos di Napoli, che ha guidato finora il Commissariato di Sorrento.

Sono certo che il nuovo vicequestore che si insedierà tra qualche giorno profonderà tutte le sue forze per continuare a tenere alti i livelli di presenza e professionalità della Polizia di Stato e anche a Lei chiederemo sempre maggior presenza per tutelare la nostra comunità.