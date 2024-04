Uno studente di 13 anni è stato vittima di un pestaggio avvenuto domenica sera in un parco comunale di San Giorgio a Cremano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato accerchiato da una ventina di giovani (meglio dire da una ventina di vigliacchi ndr) e senza un apparente motivo hanno iniziato a spingerlo e a pestarlo brutalmente.

Il tredicenne è stato quindi abbandonato per terra e i soccorritori lo hanno portato all’ospedale Santobono di Napoli, ha riportato un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di quindici giorni. Sull’episodio sono in corso le indagini, portate avanti anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il minorenne accompagnato dalla madre, si è recato lunedì presso la stazione dei carabinieri di San Giorgio a Cremano per denunciare l’accaduto. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai componenti della baby gang, alcuni dei quali risiederebbero nel vicino quartiere Ponticelli di Napoli. Sul luogo dell’aggressione non sarebbero attivi impianti di videosorveglianza.