Questa notte i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per tentata rapina e lesioni un 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine.







Poche ore prima una 56enne, mentre passeggiava a via Cupa San Michele, era stata prima strattonata e poi scaraventata a terra da un individuo che nel tentativo di sottrargli la borsa la prendeva a calci e pugni. Decisivo l’intervento di un passante che metteva in fuga il rapinatore. Da lì l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Analizzate le immagini di video sorveglianza presenti in zona e raccolte le informazioni dai presenti, i carabinieri hanno effettuato il blitz in casa del 23enne.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato. Rinvenuti e sequestrati gli indumenti verosimilmente utilizzati per la commissione dei delitti.

Il 23enne è in carcere. La vittima è stata medicata dai medici del 118 e fortunatamente sta bene