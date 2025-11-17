La testa fuori dal portone d’ingresso, uno sguardo a destra e uno a sinistra. 7.30 del mattino, nessuna pattuglia in strada, via libera per un24enne ai domiciliari.







Quello che il giovane non poteva prevedere era un maresciallo libero dal servizio, in borghese e in cammino lungo piazza Troisi per iniziare il turno in caserma.

Il militare ha riconosciuto il detenuto e l’ha bloccato prima che potesse fuggire. A dargli poi supporto una gazzella di colleghi della stazione locale.

Addosso 94 grammi di marijuana e 210 euro in contante.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed evasione.

E’ ora in attesa di giudizio.