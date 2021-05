Dal 16 maggio al 30 maggio 2021 protagonista della sala Foyer del PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) sarà Gianni Marrone, con una mostra fotografica personale dal titolo “Raise your Head”, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo. Una generazione impegnata a capo chinato in una nuova era “social”, “Raise your Head” (Alzate la Testa) è un racconto fotografico avvenuto durante una sorta di “Grand Tour” delle principali città d’arte italiane, un invito a prestare attenzione allo spazio che ci circonda, alla storicità delle nostre città, a ciò che vive oltre il nostro orizzonte. Tracce lasciate dalle gloriose ere passate che sono lì a farci da monito a quello che siamo stati, esempi da seguire per superare la profonda crisi “civica” che la nostra società sta attraversando…”Alzate la Testa”.

Il progetto “Raise your head” nasce dall’unione delle esperienze vissute nei miei tre percorsi professionali. Il percorso come architetto ha permesso di concentrarmi sulla bellezza che ci circonda; bellezza alla quale molte volte prestiamo pochissima attenzione, bellezza che diamo quasi per scontata e che invece deve essere costantemente “allenata” e coltivata. Il percorso comedocente di storia dell’arte mi ha permesso invece di essere a contatto con la nuova generazione, quella dai mille interessi, quella dalle facili distrazioni dovute ai social, quella troppe volte criticata e mai davvero supportata nel repentino cambiamento in atto della società contemporanea. È guardando soprattutto loro, i giovani, e l’utilizzo smodato che fanno dello smartphone che ho ritenuto essenziale mostrare, attraverso il mio percorso da fotografo, che si può fare un utilizzo differente dei cellulari e dei social. Immortalare il “bello” che costantemente ci circonda e che magari non cogliamo perché a capo chino sul nostro smartphone, il “bello” che si “nasconde” anche in luoghi impensabili e magari a noi familiari. Farlo non con ingombranti macchine fotografiche ma con il solo e semplice smartphone, un iPhone Xr.

Per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la mostra non prevede un vernissage ma è accessibile e visitabile negli orari di apertura del PAN previa prenotazione obbligatoria – che richiede pochi passaggi e pochi secondi – al sito http://ingressi.comune.napoli.it/ I visitatori dovranno attenersi rigorosamente al protocollo approvato per il CONTENIMENTO DEL COVID/19 e seguire le indicazioni del personale addetto alla sorveglianza e riportate dalla segnaletica esposta.

Info e contatti PAN Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille n. 60 – Napoli Orari di apertura: Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30) Sabato e domenica dalle 9.30 alle 21.30 (ultimo ingresso 20.30)

L’ingresso alla mostra RAISE YOUR HEAD è gratuito