Lo stato in cui versa la cittadina di Torre del Greco porta i torresi a fare i conti, e soprattutto i confronti, tra chi amministra il territorio oggi e chi lo ha amministrato in passato. Quando si parla di passato, un nome rimbomba su tutti. E’ quello di Ciro Borriello, ex sindaco di Torre del Greco ed ex deputato della Repubblica.

Ogni volta che in città si presenta un disagio, ecco che i fans del chirurgo plastico ne auspicano il ritorno alla guida di palazzo Baronale.

Sui social e tra le vie della città non si fa altro che confrontare l’operato dell’attuale fascia tricolore, Giovanni Palomba, con quello di Borriello. C’è chi rimpiange Borriello, chi confida in Palomba e chi, infine, è deluso da tutti i politici al punto tale da non credere più ad alcuna parola e promessa.

A coloro che reclamano il suo ritorno in politica, Borriello non aveva mai dato certezze. Mai, prima del 12 maggio scorso.

Sulla sua pagina facebook, commentando un post in cui il medico corallino pubblicizzava un gruppo dal tema “disastro Palomba”, un utente dice a chiare lettere “Dottore il popolo vi cerca, non lo facciamo aspettare”. Pochi istanti dopo, ecco che arriva la dichiarazione di Borriello: “Al momento giusto ci sarò”.

Un chiaro lancio di sfida ai politici che attualmente siedono nel parlamento torrese e a quelli che già preparano le prossime mosse. Parole, le sue, di chi sa già che appena possibile (con tutta probabilità alla prossima tornata elettorale) è pronto a sfidare ogni concorrente pur di tornare alla guida della cittadina vesuviana, ben consapevole di un dato quasi certo: i suoi elettori lo vogliono ed i suoi seguaci aspettano il suo rientro totale in politica.

Naturalmente, ad aspettare Borriello e tutti gli aspiranti ci saranno soprattutto le urne, nelle quali gli elettori di Torre del Greco esprimeranno la loro preferenza. Nulla è scontato, lo scenario politico corallino appare alquanto ricco di volti noti e nuovi. Sarà una bella sfida elettorale, la prossima.