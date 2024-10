Nel corso di un primo intervento, in Piazzetta Comes a Portici gli agenti di Polizia Municipale in servizio di controllo stradale hanno fermato uno scooter, il conducente nel tentativo di evitare il controllo stava investendo uno degli agenti, dandosi alla fuga.

Gli Agenti immediatamente lo hanno inseguito intercettando lo scooter e fermato il conducente.







L’uomo R.M., residente a Napoli, gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, durante le fasi di fermo faceva resistenza procurando lesioni all’agente D. C.A. intervenuto in supporto ai colleghi per condurre il pregiudicato presso i locali del Comando.

Dalle indagini condotte dagli agenti Esposito L., Vivo C., Scognamiglio G., Sarnataro S. e De Maria R. e coordinate dagli Ufficiali Uccello Maria e Iovane Iolanda è emerso che poche ore prima il pregiudicato aveva perpetrato furti in attività commerciali del centro cittadino.