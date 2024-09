Durante un blitz antidroga eseguito dai Carabinieri della stazione di Portici Ercolano, un 17enne – originario di San Giorgio a Cremano è stato denunciato.

Il giovane, fermato in via San Cristoforo, è stato perquisito dalle forze dell’ordine ed è stato trovato in possesso di 17,5 grammi di hashish, già confezionata in dosi pronte per la vendita.

Il minorenne è stato affidato ai genitori e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.







nell'ambito della stessa attività di controllo, anche ad Ercolano i Carabinieri hanno messo a segno un grande colpo alla criminalità.

Inafatti, un 28enne è stato fermato e condotto in caserma dopo che nella sua abitazione è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga e denaro contante, nonchè il bilancino di precisione utile a preparare le dosi.