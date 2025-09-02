Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne di Portici, con precedenti di polizia, per atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.







In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una persona che era stata minacciata dal suo ex compagno.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il 51enne a bordo di una bici elettrica e lo hanno fermato.

Durante le fasi del controllo, il predetto ha iniziato a dare in escandescenza, dapprima proferendo frasi minacciose nei confronti dei poliziotti per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato.

Poco dopo, la ex compagna ha raccontato agli operatori che l’uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita verbalmente. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.