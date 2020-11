Stanotte gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Tre Ponti ad una persona a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha dapprima rallentato la marcia per poi accelerare improvvisamente e darsi alla fuga.

I poliziotti, con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri di Torre Annunziata, dopo un lungo inseguimento in cui il conducente ha effettuato numerose manovre pericolose tra le auto in sosta, lo hanno raggiunto e bloccato in via Spinelli.

G.G., 40enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa del veicolo e per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolava oltre l’orario consentito.