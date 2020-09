Torre del Greco – Pioggia torrenziale: salta il tombino, l’auto ci finisce dentro, ma i soccorsi…

Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 27 settembre, a causa del nubifragio che si è abbattuto su Torre del Greco, in zona Cappella Bianchini un tombino è saltato per la grande mole di acqua caduta copiosa su tutto il territorio cittadino.

Una macchina, che stava percorrendo via Bianchini è rimasta bloccata a causa di uno pneumatico incastrato nel tombino privo del coperchio in ghisa. Traffico in tilt nella piccola strada di periferia.

La signora ha provato a contattare la Polizia Municipale, ma non ha avuto risposta dal comando. Ad aiutare la signora anche alcuni passanti, che alla fine è riuscita da sola a liberare l’auto dal tombino.