Motivi sentimentali. E, anche, gelosia. Di certo non ha ben accettato la fine del suo matrimonio e ‘questo disappunto’ l’ha mostrato (illecitamente) a modo suo.

Protagonista della vicenda è 46enne di Castellammare di Stabia: ha preso a testate la sua ex donna e ha inveito con un bastone contro il nuovo compagno della ex. Il tutto in due momenti diversi e, con tutta probabilità, con l’intento di manifestare il suo dissenso e rovinare l’idillio amoroso tra le due vittime.

E’ accaduto a Castellammare di Stabia, alle falde del Vesuvio. L’uomo, stando alla ricostruzione dei fatti, non aveva accettato la nuova vita donna, ormai senza di lui, e soprattutto il nuovo compagno di lei. In pratica, non aveva digerito la nuova vita sentimentale della sua ex consorte.

Ma questo è solo l’ultimo episodio, quello che lo ha portato dritto in arresto con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Infatti, già a dicembre l’uomo si era fatti vivo e avrebbe inviato all’ex moglie messaggi dal contenuto minatorio.

Dopo le formalità di rito, l’uomo al momento indagato, che deve rispondere anche di porto illegale di oggetti atti a offendere, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.