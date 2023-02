Omofobia alle falde del Vesuvio: a Torre Annunziata, cittadina della costa che affaccia sul mare, è apparsa una scritta choc all’ingresso della sede del Pride Vesuvio Rainbow.

Le parole impresse nella scritta decretano la vittima: Antonello Sannino, Presidente Arcigay Provinciale. Sul muro esterno, in pieno centro cittadino, l’incredibile quanto inveritiera frase riporta: “Pedofilo, adesca minori”

A segnalare quanto accaduto è stato lo stesso Sannino attraverso i social network.

Infatti, sulla sua pagina Facebook ha testualmente dichiarato: “Oggi, dopo una giornata piena di impegni e di lavoro, mentre torno a casa, mi arriva la notizia di un vile e violento attacco, personale e politico. Fuori la sede di PRIDE Vesuvio Rainbow una scritta orribile attacca direttamente la mia persona, in un luogo preciso, riconosciuto e riconoscibile. Solamente pochi giorni fa, sotto casa, trovo la mia auto gravemente danneggiata. Non avevo dato peso alla cosa, pensando al solito vandalo che tampona l’auto e scappa via. Ora però inizio a collegare purtroppo cose, così come penso a collegamenti con le scritte comparse in città sui manifesti pride e sui muri prima dell’evento qualche mese fa.

Grazie al Comune di Torre Annunziata e ai vigili per aver subito rimosso la scritta, grazie alla #Polizia di Stato per essere rapidamente intervenuto su mia denuncia. Grazie ai tanti e alle tante che, in privato e pubblicamente, stanno esprimendo vicinanza e solidarietà. Spero che le telecamere di sorveglianza possano presto fare luce su questa orribile vicenda. Ma comunque sia non mi fermerò di certo, minacce, intimidazioni, ingiurie e calunnie non mi fermeranno.”.

Dopo la segnalazione il Comune di Torre Annunziata e i Vigili Urbani si sono naturalmente mobilitati per la rimozione della scritta e la caccia ai responsabili.